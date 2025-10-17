مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس در مسیر تبدیل به قطب انرژی های پاک شمالغرب کشور
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت:ما توانستهایم تنها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کنیم و در مسیر تبدیل ارس به قطب تامین انرژیهای پاک شمال غرب کشور و مناطق آزاد گام برمیداریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی مقدم زاده در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای اخیر منطقه آزاد ارس گفت: ما توانستهایم با استفاده از ظرفیتهای منطقه و رویکردهای نوین و با مشارکت سرمایه گذاران تنها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کنیم و در مسیر تبدیل ارس به قطب تامین انرژیهای پاک شمال غرب کشور و مناطق آزاد گام برمیداریم.
وی در ادامه اصلیترین مانع توسعه مناطق آزاد را عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد عنوان کرد و یادآور شد: قوانینی اتخاذ شده که باعث شده مزیتهای قانونی مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار دهد. به طور مشخص ما در منطقه آزاد ارس هر سه شرط مشمول نبودن مالیات بر ارزش افزوده را داریم، ولی متاسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر اجرایی نمیشود.
وی به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: وجه مشترک مشکلات مناطق آزاد به عدم اجرای درست قوانین برمیگردد که متاسفانه ساختارها و بروکراسیهای پیچیده کشوری به بدنه مناطق آزاد تسری میکند. مانند ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه که مدیریت یکپارچه را تاکید کرده ولی خیلی از تفویضها انجام نشده است.
مقدم زاده به مشکلات عملیاتی پرداخت و افزود: در تامین مواد اولیه به دلیل عدم دسترسی مستقیم به سامانه بهینیاب مشکلات زیادی ایجاد شده است. همچنین تایید برنامههای تولیدی توسط سایر نهادها و سازمانها انجام میشود که این عملاً با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و این اقدام باید در خود منطقه آزاد ارس انجام گیرد.
وی افزود: عدم حل این مشکلات باعث گریز سرمایه گذاران میشود. اقدامات سرمایه گذاران در این شرایط سخت بسیار ارزشمند است، ولی روندهای پیچیده مانع ظهور ما در قامت واقعی شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس زمانبری پروسه تخصیص ارز را مشکلی مضاعف در مناطق آزاد دانست و گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد کانونهای مهم اقتصادی هستند انتظار میرود این مشکلات حداقل در این مناطق کمتر شود.
وی به موضوع کولهبری و تهلنجی به عنوان یک تهدید بزرگ اشاره کرد و گفت: تداوم رویه فعلی در اجرای قوانین مربوط به کولهبری و تهلنجی به صورت جدی ثبات و رونق اقتصادی منطقه آزاد ارس را تحت تاثیر قرار داده است.
وی گفت:سهمیه ارزی اختصاص یافته برای این روشها حداقل ۱۰ برابر سهمیه ارزی کل مناطق آزاد کشور است این در حالی است که حدود ۱۰۷ ردیف تعرفه کالایی از این طریق وارد میشود که واردات آنها در مناطق آزاد با محدودیت مواجه است.
مقدم زاده خاطرنشان کرد: واردات از طریق مناطق آزاد دارای رویهای قانونی و شفاف است در حالی که در روشهای کولهبری و تهلنجی بسیاری از این موارد رعایت نمیشود و حتی شاهد کاهش غیرمنطقی اخذ عوارض گمرکی هستیم که به ایجاد رقابت ناعادلانه میانجامد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر لزوم حمایت از ثبات جریان توسعه اقتصادی از نمایندگان مجلس خواست تا در اجرای قوانینی که با منافع قانونی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در تضاد است تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.
وی همچنین بر پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و نیز مواد ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به عنوان راهکاری کلیدی تاکید کرد.