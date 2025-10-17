به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات لیگ برتر فوتبال چهارمحال و بختیاری به خط پایان رسید و تیم پیام شهدای ابوذر فارسان قهرمان فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ این مسابقات شد.

در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال استان تیم شهدای ابوذر فارسان ۳ بر صفر تیم تاراز شهرکرد را شکست داد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

در دیگر دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال استان تیم پارسیان کوهرنگ ۴ بر ۲ از سد کاوه شهرکرد گذشت.