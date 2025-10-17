تیم تهران در پایان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور، عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس روی میز پسران را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر تنیس روی میز کشور در بخش پسران از ۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان کرمان برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم تهران با غلبه بر تمامی حریفان، عنوان نخست را کسب کرد. تیم استان فارس در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های مازندران و آذربایجان شرقی به‌طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

این دوره از مسابقات با حضور منتخبین رده‌های پایه از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

این رقابت‌ها با سرداوری رامین میرزایی و کمک‌سرداوری هوشنگ بهلولی و عباس ترابی برگزار شد.