فرماندار میانه از فعال بودن ۴۱ واحد پرورش ماهی سرد آبی و گرم آبی و تولید سالانه ۱۵۰۰ تن آبزیان و فعال بودن ۴ واحد تولید ماهیان زینتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا مشایخی در جلسه سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج در بخش کشاورزی و شیلات میانه با اشاره به موقعیت و پتانسیل‌های شهرستان گفت:با توجه به تنوع اقلیمی و اراضی مستعد کشاورزی رویکرد شهرستان همسو با اهداف اقتصادی استاندار جذب و حمایت از سرمایه گذار است.

وی از فعال بودن ۴۱ واحد پرورش ماهی سرد آبی و گرم آبی و تولید سالانه ۱۵۰۰ تن آبزیان و فعال بودن ۴ واحد تولید ماهیان زینتی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: امروز بخش کشاورزی در شهرستان به مرحله‌ای رسیده است که نیازمند سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید است.

مشایخی خواستار سرمایه گذاری و حمایت از چند واحد تولیدی در جهت توسعه صنعت شیلات و تبدیلی شهرستان شد.