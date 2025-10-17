به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای فارس هدف از راه اندازی شبکه تلویزیونی اینترنتی پارسه را معرفی اماکن مذهبی، و امام زاده‌های استان فارس و ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معرفی مفاخر و شخصیت‌های علمی، مذهبی و آیین و رسوم مردم این استان اعلام کرد .

وی افزود: هم تمدن بزرگ پارس نماد این شبکه خواهد بود هم موضوع مهم سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در اسم پارسه و لوگوی این شبکه حک و نهفته شده و سرزمین دین، هنر و حماسه با اسم با مصمای پارسه می تواند به صورت کامل معرفی شود.

وی افزود: از قابلیت های این شبکه، پخش برنامه‌های به صورت زنده و ضبطیست.

استاندار فارس هم در مراسم راه اندازی رسمی این شبکه گفت: سال‌ها به دنبال راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه گردشگری در استان فارس بودیم و در دیداری که با ریاست سازمان صدا و سیما داشتیم اقای جبلی تاکید کردند که ابتدا باید این شبکه در بستر اینترنت در قالب محتوا‌های مرتبط با استان فعال شود و بعد از مدتی با تولید محتوا‌های مرتبط با گردشگری، زمینه توسعه گردشگری استان مطابق با سند توسعه گردشگری پایدار استان در قالب محتوا‌های این برنامه فراهم شود.

امیری گفت : صنعت گردشگری تنها معرفی آثار باستانی و اماکن تاریخی استان نیست بلکه گردشگری در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان یکی از مهمترین بستر‌های پیشرفت پرداخته شده است و معرفی همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رسوم و آیین آب و هوای یک منطقه است و باید در تولید محتوا‌هایی لازم برای این شبکه ۲۴ ساعته تلاش کرد.

شبکه تلویزیونی بومی پارسه در بستر اینترنت حاصل پیگیری و تلاش معاون فضای مجازی صدا و سیمای استان فارس است .

علاقه مندان می‌توانند به صورت بیست و چهارساعته از طریق بستر تلوبیون، سپهر و همچنین موتور‌های جستجوگر با جستجوی شبکه تلویزیونی پارسه ، برنامه‌های بیست و چهارساعته این شبکه را مشاهده کنند.