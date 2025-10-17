به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا برزگر گفت در نیمه نخست‌ام سال با بهره‌گیری از روش‌های نوین و اجرای برنامه‌های پایش مستمر، تعمیرات اساسی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این پیشرفت نقش کلیدی در حفظ سلامت تجهیزات و تولید ایمن گاز طبیعی دارد.

وی تأکید کرد: بازرسی غیرمخرب امکان شناسایی دقیق نواقص تجهیزات بدون توقف یا آسیب به آنها را فراهم می‌کند و به کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش ایمنی کارکنان و محیط زیست کمک می‌کند.

برزگر افزود: انجام بازرسی‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، انتخاب تکنیک مناسب و تحلیل داده‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی انجام شده که به سرویس‌دهی بهتر و برنامه‌ریزی هوشمند برای تعمیرات آینده کمک می‌کند.