رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کاهش چشمگیر زمان و حجم تعمیرات اساسی با استفاده از فناوریهای نوین بازرسی غیرمخرب در مجتمع، گامی مهم در تضمین تولید پایدار و ایمن گاز در زمستان پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا برزگر گفت در نیمه نخستام سال با بهرهگیری از روشهای نوین و اجرای برنامههای پایش مستمر، تعمیرات اساسی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این پیشرفت نقش کلیدی در حفظ سلامت تجهیزات و تولید ایمن گاز طبیعی دارد.
وی تأکید کرد: بازرسی غیرمخرب امکان شناسایی دقیق نواقص تجهیزات بدون توقف یا آسیب به آنها را فراهم میکند و به کاهش ریسکهای عملیاتی و افزایش ایمنی کارکنان و محیط زیست کمک میکند.
برزگر افزود: انجام بازرسیها با برنامهریزی دقیق، انتخاب تکنیک مناسب و تحلیل دادهها بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام شده که به سرویسدهی بهتر و برنامهریزی هوشمند برای تعمیرات آینده کمک میکند.