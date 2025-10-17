به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به نقش محوری رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ اخیر اظهار کرد: رهبر انقلاب در قامت مرد میدان جنگ ظاهر شدند و با تدبیر الهی، فضای کشور را آرام و نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی با بیان اینکه این نبرد ۱۲ روزه موجب انسجام و هماهنگی مثال‌زدنی میان نیرو‌های مسلح شد، افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل قاطعانه و هدفمند وارد شدند و توانمندی بالای خود را به جهانیان نشان دادند.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: ایران تنها با یک دشمن مواجه نبود بلکه با جبهه‌ای از صد‌ها دشمن روبه‌رو شد، اما خدای متعال رهبر انقلاب را برای چنین روزی ذخیره کرده بود تا توطئه‌های آنان با شکست مواجه شود.

وی ادامه داد: دشمنان می‌خواستند با یک جرقه کشور را دچار آشوب کنند و حتی برنامه تاج‌گذاری برای مزدوران خود تدارک دیده بودند، اما ملت بصیر و غیرتمند ایران با ایستادگی خود سیلی محکمی به آنان زدند و نقشه‌هایشان را نقش بر آب کردند، تا جایی که خود دشمنان ناچار به پذیرش آتش‌بس شدند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: پس از پایان جنگ، جهانیان به اقتدار و عظمت ملت ایران و رهبری حکیمانه آن اعتراف کردند.

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به نعمت رهبری و انسجام ملی گفت: باید قدردان رهبر معظم انقلاب، نیرو‌های مسلح منسجم و اتحاد مردم باشیم که موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی شدند.