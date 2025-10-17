به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: در پی ابلاغ اجرای طرح ثبت قایق‌های فاقد هویت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، این اداره کل اقدامات گسترده‌ای را برای اطلاع‌رسانی و اجرای این طرح در سطح استان انجام داده است.

وی افزود: در همین راستا، اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های لازم از طریق جراید و روزنامه‌های رسمی استان بوشهر منتشر و بنر‌های اطلاع‌رسانی در تمامی بنادر تابعه و سطح شهر بوشهر نصب شد، همچنین با هماهنگی مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری بوشهر، اطلاع‌رسانی لازم به نهاد‌های ذیربط و تعاونی‌های قایق‌داران انجام و از مالکان قایق‌های بی‌هویت برای ثبت اطلاعات خود دعوت به‌عمل آمد.

ارجمندزاده گفت: به منظور تسهیل در فرآیند ثبت، فایل آموزشی نحوه ثبت‌نام در سامانه سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی اینترنتی sp.pmo.ir نیز در اختیار مالکان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران، آخرین مهلت ثبت قایق‌های فاقد هویت تا تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و پس از انقضای این مهلت، ثبت قایق‌های دارای موتور دو زمانه امکان‌پذیر نخواهد بود و مراجع ذیصلاح از هرگونه تردد و فعالیت این قایق‌ها جلوگیری خواهند کرد.

ارجمندزاده از تمامی مالکان قایق‌های بی‌هویت خواست در مهلت مقرر نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع دریایی اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.