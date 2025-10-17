پخش زنده
دور دوم مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و ۷۳۳ هزار یورویی آزاد استکهلم در سوئد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
هولگر رونه از دانمارک (بخت اول قهرمانی) ۲ – ۰ مارتون فوشوویچ از مجارستان
توماس مارتین اچه بری از آرژانتین ۲ – ۱ میومیر کچمانوویچ از صربستان
اوگو اومبر از فرانسه ۲ – ۰ ماتئو برتینی از ایتالیا
لورنزو سونگو از ایتالیا ۲ – ۰ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا
جیکوب فیرنلی از انگلیس ۰ – ۲ الیاس یمر از سوئد
دنیس شاپووالوف از کانادال (بخت ۳ قهرمانی)، سباسیتین کوردا از آمریکا و کاسپر رود از نروژ (بخت دو قهرمانی) نیز به یک چهارم نهایی صعود کردهاند.