دور دوم مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و ۷۳۳ هزار یورویی آزاد استکهلم در سوئد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

هولگر رونه از دانمارک (بخت اول قهرمانی) ۲ – ۰ مارتون فوشوویچ از مجارستان

توماس مارتین اچه بری از آرژانتین ۲ – ۱ میومیر کچمانوویچ از صربستان

اوگو اومبر از فرانسه ۲ – ۰ ماتئو برتینی از ایتالیا

لورنزو سونگو از ایتالیا ۲ – ۰ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا

جیکوب فیرنلی از انگلیس ۰ – ۲ الیاس یمر از سوئد





دنیس شاپووالوف از کانادال (بخت ۳ قهرمانی)، سباسیتین کوردا از آمریکا و کاسپر رود از نروژ (بخت دو قهرمانی) نیز به یک چهارم نهایی صعود کرده‌اند.