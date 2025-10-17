به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دیدار که به میزبانی سالن ورزشی ۶ هزار نفری شهید سلیمانی برگزار شد، تیم مقاومت همدان با نتیجه ۵ بر یک حریف خود علقمه امامشهر یزد را شکست بدهد.

این پیروزی موجب شد تا نماینده همدان بالاتر از تیم‌های مدعی همچون ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در صدر جدول باقی بماند.

در سایر دیدار‌های این روز، ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه ۲ بر یک از سد نفت امیدیه گذشت، دیدار تیم‌های تیپ ۳۷۷ نزاجا مشهد و وارو انرژی کردستان لغو شد و تیم استقلال تهران در این هفته استراحت داشت.

تیم مقاومت همدان با این پیروزی پرگل، به عنوان یکی از مدعیان اصلی گروه خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته یک کشور به شمار می‌رود.

این تیم دومین فصل حضورش در لیگ دسته یک فوتسال کشور را تجربه می‌کند.