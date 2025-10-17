دور دوم مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و یک میلیون و ۸۵ هزار دلاری آزاد آلماتی در قزاقستان به پایان رسید.

صعود خاچانوف و مدویداف به مرحله یک چهارم نهایی

صعود خاچانوف و مدویداف به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

کارن خاچانوف از روسیه (بخت اول قهرمانی) ۱ – ۲ یان لنارد اشتروف از آلمان

شینتارو موچیزوکی از ژاپن ۲ – ۰ لوچانو داردری از ایتالیا

آلکس میچلسن از آمریکا ۲ – ۰ آلکساندر ووکیچ از استرالیا

دانیل مدویداف از روسیه (بخت ۲ قهرمانی) ۲ – ۰ آدام والتون از انگلیس

-آلکساندر شفچنکو از قزاقستان، جیمز داکوورث از استرالیا، فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۳ قهرمانی) و فابیان ماروشان از مجارستان نیز به یک چهارم نهایی راه یافته‌اند.