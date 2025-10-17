مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر با اشاره به تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ واحد مسکن مددجویی با همکاری سپاه گفت: ۶۰ درصد این واحد‌های مسکونی ساخت و تحویل داده شد و الباقی در مرحله تکمیل و واگذاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، فرید محبی مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در دیدار با فرمانده سپاه امام صادق (ع) گفت: سپاه همواره در کنار کمیته امداد بوده و در حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های این نهاد و کمک به توانمندسازی افراد تحت پوشش سنگ تمام گذاشته است.

وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار ۳۵۰ قلم لوازم ضروری و مورد نیاز زندگی مددجویان شامل کولر گازی، یخچال، منبع آب، بخاری با هم‌افزایی سپاه و کمیته امداد میان نیازمندان توزیع شده است.

محبی همچنین به تفاهم‌نامه فی مابین ساخت ۱۰۰ واحد مسکن مددجویی اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد این واحد‌های مسکونی ساخت و تحویل داده شد و بقیه در مرحله تکمیل و واگذاری است.

وی همچنین با اشاره به همکاری دو نهاد در حوزه درمان و سلامت مددجویان و نیازمندان گفت: سال گذشته ۸ گروه جهادی پزشکی در زمینه معاینه و سلامت مددجویان، دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی، مددجویان نیازمند در استان فعالیت کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر در پایان به تقویت همکاری‌های بین این نهاد با سپاه استان به‌ویژه در زمینه مسکن محرومین و تامین لوازم ضروری محرومین برای تحقق نهایی این برنامه‌ها تاکید کرد.