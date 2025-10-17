در جنگ ۱۲ روزه واسطه‌ای وجود نداشت و شیطان بزرگ به همراه صهیونیست خبیث، با تمام امکانات سلاح و تکنولوژی به میدان آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شانزدهمین یادواره شهدای وحدت گرامیداشت سرداران شهید «نورعلی شوشتری و رجبعلی محمدزاده» در مشهد گفت: تمامی دستاورد‌های نظام، نه بر اساس توانمندی‌های مادی و دنیایی، بلکه بر اساس پایبندی به معادلات قرآنی و عمل به تکلیف بوده است.

سردار علی فدوی افزود: از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی، شیطان بزرگ آمریکا و تمام خبیثانی که به دنبال او هستند، عزم خود را جزم کردند که انقلاب اسلامی نباشد و این دشمنی‌ها تاکنون ادامه داشته است.

وی ادامه داد: دشمنان بار‌ها اعتراف کرده‌اند که حتی نتوانسته‌اند یک پیروزی در برابر انقلاب اسلامی به دست آورند، این نتایج که ۱۸۰ درجه برعکس محاسبات آنها است، پاسخی در مباحث اعتقادی انقلاب ما دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امام خمینی (ره) فرمود: ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، مکلف به نتیجه نیستیم. این فرمایش کوتاه، ترجمان بیش از ۵۰ آیه قرآن است، ما تنها باید مراقبت و مواظبت کنیم که به تکالیف خود عمل کنیم این همان کاری است که شهدا انجام دادند.

سردار فدوی بصیرت ملت را عامل اصلی تداوم این مسیر دانست و افزود: خواص‌ترین افراد کل جامعه کشور، شهدا هستند، آنها به بالاترین درجه یعنی «علاء علیین» رسیدند و به تکالیف خود عمل کردند.

وی با تجلیل از ایثارگری‌های پاسداران،ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار پاسدار در لباس مقدس پاسداری به شهادت رسیده‌اند، این عزیزان با بصیرت کامل، پا به میدانی گذاشتند که می‌دانستند سخت‌ترین کار عالم است و برای انجام آن، پای جان در میان است.

سردارفدوی با اشاره به شهادت شهیدان شوشتری و محمدزاده در مناطق مرزی و شهید سلیمانی و یارانش در بغداد، این حوادث را یادآور روضه‌های حضرت علی اکبر (ع) دانست و گفت: در این مقاطع، به طور کامل و تمام کربلا را درک کردیم و متوجه شدیم چه بر دل حضرت اباعبدالله (ع) گذشته است.

وی افزود: هدف غایی انقلاب باقی ماندن آخرین دین خدا تا رسیدن به دست آخرین ولی خدا، حضرت صاحب‌الزمان (عج) است، طلوع، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و همچنین شروع و توسعه جریان اربعین، گواه این مطلب است.

سردار نورعلی شوشتری و سردار رجبعلی محمدزاده ۲۶ مهر ۱۳۸۸، به همراه جمعی از همرزمان و مردم محلی سیستان و بلوچستان در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند.