فرمانده انتظامی ملایر گفت: در نیمه نخست امسال ۳۰ میلیارد ریال اموال مسروقه به صاحبان آنها عودت داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ احمد ساکی با بیان اینکه در مدت یاد شده میزان سرقت‌ها در این شهرستان ۲۰ درصد کاهش یافت، افزود: از کل سرقت‌های شهرستان اعم از خشن و عادی، میانگین کشف به ۸۵ درصد رسیده است.

او به موضوع جرائم فضای مجازی اشاره و تأکید کرد: در این حوزه شاهد کاهش ۶ درصدی وقوع جرم بوده‌ایم و در زمینه کشف نیز موفق به شناسایی و دستگیری کامل متهمان شده‌ایم.

فرمانده انتظامی ملایر به کشف یک تن و ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در این بازه زمانی نیمه نخست امسال اشاره و تصریح کرد: این میزان کشف، حاکی از افزایش ۱۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

سرهنگ ساکی همچنین به افزایش ۳۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در ملایر اشاره و عملکرد پلیس در این حوزه را مثبت ارزیابی کرد.