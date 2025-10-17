به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی. اسداللهی تحلیلگر سیاسی در نشستی با عنوان بررسی تحولات منطقه در مشهد گفت: در جنگ نامتقارن باقیماندن گروه کوچک مبارز نیز پیروزی شمرده می‌شود.

مسعود اسداللهی افزود: حمایت برخی از کشورهای اسلامی از طرح صلح ترامپ باعث پذیرش آتش‌ بس از سوی حماس شد، پذیرش این کشورها باعث شد که کار از نظر سیاسی برای حماس مشکل شود و تحت فشار قرار گیرد.

وی ادامه داد: دست کم ۱۰ کشور اسلامی از جمله مصر، ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان از طرح صلح ترامپ حمایت کردند که برخی از این‌ها از حامیان اصلی حماس حساب می‌شوند.

این کارشناس سیاسی گفت: این آتش‌ بس همچنین چهره کشورهای مسلمان و منافق حامی فلسطین را عیان کرد.

اسداللهی افزود: مردم غزه و حماس از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند، حماس یک گروه کوچک اما با اراده، با ایمان، بسیار مقاوم و ایثارگر است و در جنگ نابرابری که تمام دنیای استکبار از رژیم صهیونسیتی حمایت می‌کردند، مقابل آنها ایستاد.

وی ادامه داد: ایران اسلامی، حزب الله لبنان و حشد شعبی در عراق شیعه مذهب هستند و از مردم غزه و فلسطین که اهل سنت هستند، حمایت کرده و می‌کنند، چون فلسطین آرمان اسلام است.

اسداللهی با اشاره به اجلاس «شرم الشیخ» گفت: آن اجلاس هیچ چیزی نداشت و همه رفته بودند برای ترامپ دست بزنند و او را تشویق کنند و دیدیم که ترامپ همه را تحقیر کرد.