بازار دام بوکان که هر هفته میزبان بیش از سه هزار رأس دام است، به دلیل شناسایی مواردی از تب برفکی، دو هفته فعالیت آن به حالت تعلیق درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس شبکه دامپزشکی بوکان از تعطیلی بازار دام این شهرستان به مدت دو هفته به دلیل شیوع بیماری تب برفکی خبر داد.
اسماعیل محمدیان با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوع بیماری تب برفکی در بین دامهای سبک و سنگین مجتمع دامداری نزدیک میدان دواب، این تصمیم برای پیشگیری از گسترش بیماری اتخاذ شده است.
وی افزود: همزمان با تعطیلی بازار دام، عملیات مایهکوبی در شعاع سه کیلومتری از کانون بیماری در حال انجام است و ضدعفونی جایگاههای دام نیز ادامه دارد. دامداران موظفند در این مدت از وارد کردن دام جدید به محل دامداری خود خودداری کنند.
محمدیان ادامه داد: بازار دام بوکان هر هفته روز شنبه برگزار میشود و به طور میانگین بیش از سه هزار رأس دام سبک و سنگین در این بازار دادوستد میشود.
وی همچنین از دامداران خواست از جابجایی دام بدون مجوز بهداشتی و قرنطینهای خودداری کرده و از ورود افراد متفرقه به محوطه دامداریها جلوگیری کنند. در صورت مشاهده علائم بیماری، دامداران باید با کارشناسان شبکه دامپزشکی بوکان تماس بگیرند.
گفتنی است تب برفکی یک بیماری ویروسی، واگیردار و مخصوص دامهاست که احتمال انتقال آن به انسان بسیار کم است. تب شدید، آبریزش چشم، وجود کف در دهان، زخم در ناحیه دهان و سم و لنگش از علائم اصلی این بیماری هستند.
تب برفکی میتواند خسارتهای اقتصادی قابل توجهی از جمله کاهش تولید شیر و گوشت، افت باروری و تلفات در دامهای جوان به دنبال داشته باشد. واکسیناسیون منظم نقش مؤثری در پیشگیری از شیوع این بیماری دارد.