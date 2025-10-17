مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سفیدکوه به دلیل تنوع زیستی بالا و گونه‌های شاخص جانوری و گیاهی، یکی از مناطق کلیدی حفاظت طبیعت در لرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور گفت: سفیدکوه یکی از مناطق زیست‌بومی بسیار ارزشمند ایران است که معمولاً به عنوان «نگین حفاظت طبیعت لرستان» شناخته می‌شود.

وی افزود: این منطقه در سال ۱۳۴۷ ابتدا به عنوان محدوده شکار و تیراندازی ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت و سپس در سال ۱۳۶۹ به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت.

وی افزود: حدود ۱۳۸ گونه جانوری در این منطقه ثبت شده که گونه‌های شاخص شامل کل و بز، سنجاب ایرانی، خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، کبک دری، تیهو، عقاب طلایی و گونه‌های مختلف خزندگان و دوزیستان است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، اخیراً سه قلاده پلنگ در زیستگاه سفیدکوه مشاهده شده است که نشان‌دهنده اهمیت بالای حفاظتی این منطقه است.

فرمان پور با اشاره به شناسایی بیش از ۲۷۲ گونه گیاهی در این منطقه افزود: برخی گونه‌ها شامل بلوط ایرانی، بنه، انجیر وحشی، زالزالک، آلبالوی وحشی، گلابی وحشی، آویشن و گون است.

وی به چندین مورد آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده سفیدکوه اشاره کرد که خساراتی نیز وارد کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان بیان کرد: بارش برف زیاد ممکن است فعالیت حیوانات حیات وحش را در این منطقه تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل توزیع علوفه در پناهگاه‌ها انجام شده است.

فرمان پور، مدیریت محافظتی بیشتر و پایش مستمر را برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، شکار غیرمجاز و مداخلات انسانی ضروری دانست.

سفیدکوه با وسعت حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ هکتار در محدوده شهرستان‌های خرم‌آباد و چگنی لرستان است.