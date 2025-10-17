به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه در ورودی روستای کهنک ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه پنج‌شنبه رخ داد.

رضا معمارزاده اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان، چهار تیم امدادی از اورژانس دزفول و یک تیم کمکی از اورژانس گتوند به محل اعزام شدند.

در این حادثه متأسفانه یک مرد در دم جان باخت و هشت نفر شامل دو خانم، یک پسربچه و پنج آقا مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.