به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اعلام کرد: خروجی مدل‌ها نشان‌دهنده پایداری جو در سطح منطقه است که این وضعیت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، انتظار می‌رود آسمانی صاف و آفتابی برای ساکنین استان فراهم باشد و همچنین، برای فردا شب وزش باد‌های شمالی مشابه با امشب در کانال بادی استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی افزود که روز سه‌شنبه، سمت و سوی جریانات جنوبی خواهد بود، اما دما تا پایان مهرماه تفاوت چندانی نخواهد داشت.