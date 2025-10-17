پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ، از پیشبینی جوی پایدار برای آسمان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اعلام کرد: خروجی مدلها نشاندهنده پایداری جو در سطح منطقه است که این وضعیت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، انتظار میرود آسمانی صاف و آفتابی برای ساکنین استان فراهم باشد و همچنین، برای فردا شب وزش بادهای شمالی مشابه با امشب در کانال بادی استان پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی افزود که روز سهشنبه، سمت و سوی جریانات جنوبی خواهد بود، اما دما تا پایان مهرماه تفاوت چندانی نخواهد داشت.