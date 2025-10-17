به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، جلد دوم کتاب «نهج‌البلاغه جوانان» (سبک زندگی از زبان امام علی (علیه السلام) اثر محمدحسین دانشوند در ۳۹۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این اثر می‌کوشد با به روزرسانی کتاب نهج‌البلاغه، فاصله زمانی میان نسل جوان و این کتاب ارزشمند هزارساله را حذف کند و جوان امروزی را با شوقی فزون‌تر به پای این کتاب انسان‌ساز بنشاند؛ کتابی که به باور عالمان، نمودار اسلام است و فهم قرآن کریم بدون آن، امکان ندارد.

گردآورنده در این اثر می‌کوشد با تغییر چینش مطالب و ارائه متنی یکدست و فارغ از دسته‌بندی رایج خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها و روان‌سازی ترجمه، افزودن حواشی بزرگان دین و انقلاب و ایجاد قالبی داستانی، نهج‌البلاغه را برای نسل امروز خواندنی‌تر کند.

برخلاف جلد اول کتاب که چینش فصل‌ها بر اساس تاریخ وقوع حوادث است؛ در جلد دوم که شامل مباحث فکری و معرفتی است، فصل‌ها بر پایه «هست و نیست ها» و «باید‌ها و نبایدها»‌ی موجود در این جهان شکل گرفته‌اند.

در این روش، تک‌تک قسمت‌های نهج‌البلاغه از یکدیگر جدا شده و با نظمی هدفمند در کنار هم چینش شده‌اند؛ طوری که متنی یکدست ایجاد شده است. برای مثال امام علی (علیه السلام) در خطبه‌ای قانونی را قانون الهی ذکر و در نامه‌ای استثنائات این قانون را بیان می‌کنند؛ در این اثر، با کنار هم قرارگرفتن این قانون و استثنائاتش، نگاهی جامع و ماهواره‌ای به مخاطب ارائه شده است؛ در نتیجه دیگر مخاطب نه تنها از تغییرات دائمی و سریع موضوعات نهج‌البلاغه خسته نمی‌شود؛ بلکه با پیداکردن نگاهی جامع و منظومه‌ای، به صورت ماهواره‌ای به مطالب نهج‌البلاغه نگاه می‌کند.

در پایان فصل آخر کتاب نیز ۲۰ سفارش حضرت علی (علیه السلام) به مسؤلان جامعه اسلامی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از: عدالت محوری، مقابله با زیاده‌خواهی نزدیکان، ساده زیستی مسئولان، خوش اخلاقی در برخورد با مردم، ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، دوری از عیب جویان، دوری از تملق و چاپلوسی، صداقت و شفافیت با مردم، ترجیح عموم مردم بر خواص جامعه، جدیت و تلاش برای خدمت به مردم، توجه به کار تشکیلاتی، تعامل با نخبگان و اندیشمندان جامعه، توجه به سوابق افراد در انتصابات، مقاومت و تدبیر و انصاف در برابر دشمن.

گفتنی است جلد اول این اثر در یک سال انتشار، ۱۵ نوبت به چاپ رسیده است و در نمایشگاه کتاب تهران سال جاری جزو پر فروش‌ترین کتاب‌های نمایشگاه بود.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به نشانی bustaneketab.ir مراجعه کنند.