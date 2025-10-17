پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز و فردا مواج شدن دریا در تنگه هرمز و بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان را پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح در محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد و در بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدو برق پیش بینی میشود.
مرضیه سی سی پور افزود: امروز در مناطق ساحلی و دریایی مه رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود. در ساعات صبح تا ظهر، دریا بویژه در تنگه هرمز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد. بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. روز شنبه دریا نسبتا آرام خواهد بود.
وی گفت: در ساعات صبحگاهی در برخی نقاط مرکزی استان و سواحل تنگه هرمز بارش پراکنده باران و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، وقوع تندباد لحظهای گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
سی سی پور افزود: روز شنبه با بهبود شرایط بارشی، علاوه بر مناطق یادشده، در مناطق غربی نیز احتمال بارش پراکنده پیش بینی میشود. همچنین در برخی نقاط احتمال تقویت بارشها و وزش باد شدید، تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی پیش بینی میشود که توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۴ مهر
در روزهای آینده نوسانات دمایی تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.