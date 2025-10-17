به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اسرهنگ علی رضایی افزود: دارندگان این خودروها مرتکب تخلفاتی از قبیل آلودگی صوتی، ایجاد صدای ناهنجار، استفاده از چراغ‌های زنون با نور خیره‌کننده و نصب اگزوزهای غیراستاندارد شده بودند که باعث نارضایتی شهروندان شده است. برخی از این خودروها طبق دستور مقام قضایی به توقفگاه (پارکینگ) منتقل شدند.

فرمانده پلیس راهور استان همچنین از جداسازی و جمع‌آوری بیش از ۵۲۰ مورد اگزوز غیراستاندارد که آلودگی صوتی ایجاد می‌کردند خبر داد و افزود: برخورد با این دسته از تخلفات با هدف افزایش آرامش روانی و کاهش آلودگی صوتی در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه دستکاری فنی یا ظاهری در خودروها که موجب مزاحمت برای مردم یا تهدید ایمنی عبور و مرور شود، قاطعانه برخورد می‌کند.

قوانین و مجازات‌های مربوط به تغییر در اجزای خودرو

براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه اجرایی آن، هرگونه تغییر در اجزای اصلی خودرو از جمله نصب چراغ‌های زنون با نور خیره‌کننده، دستکاری در اگزوز برای ایجاد صدای غیرمجاز، تغییر در سیستم ارتفاع یا هر اقدامی که وسیله را از حالت استاندارد کارخانه خارج کند، تخلف محسوب می‌شود.

در استان کرمان، پلیس راهور ضمن اجرای طرح‌های کنترل فنی، در صورت مشاهده‌ی چنین مواردی، ابتدا نسبت به توقیف خودرو و الزام مالک به رفع نقص اقدام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، خودرو تا یک ماه توقیف خواهد شد.

طبق اعلام پلیس، میزان جریمه برای این نوع تخلفات از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متغیر است و در موارد نقص فنی مؤثر (از جمله چراغ‌های غیرمجاز)، ۳ نمره منفی نیز در سوابق راننده ثبت می‌شود.