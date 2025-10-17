نیمه نخست امسال هشت میلیون و ۵۰ هزار مسافر از طریق ناوگان ریلی مشهد جابجا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: در بازه زمانی یاد شده ۷۰ درصد قطار‌های بین شهری کشور در مسیر‌های ریلی منتهی به مشهد تردد داشته‌اند.

مصطفی نصیری ورگ افزود: در حال حاضر روزانه ۷۶ رام قطار مسافری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۲۸ شهر و مرکز استان تردد دارند.

رکورد سفر‌های ریلی به مقصد مشهد در سال ۱۴۰۲ با ثبت ۱۶ میلیون و ۳۲۲ هزار مسافر ورودی و خروجی به مشهد شکسته شد، اما در سال ۱۴۰۳ به دلیل کمبود ناوگان ریلی و کشنده این رقم کاهش یافت.

۲۳ ایستگاه راه‌آهن در شبکه ریلی خراسان فعال است.