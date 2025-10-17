



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،‌ رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کهگیلویه گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت و پتانسیل خوشنویسان کهگیلویه به سراسر کشور است.

عبودی به هنر زیبای خوشنویسی اشاره کردوگفت: ذره ذره تراشیدن قلم در عالم خوشنویسی به فرزندان ما درس صبوری می دهد و حتی تاب آوری فرد و جامعه را در اسیب های اجتماعی امورش می دهد.

رییس اداره فرهنگ وارشادکهگیلویه از حمایت های فرماندارکهگیلویه قدردانی کردوگفت:در نمایشگاه صارانصار اگرچه مرحوم انصاری حضور ندارد اما شاگردان ایشان همواره راه و ارمان وی را حفظ کرده اند.

محمد خوب پور معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: امروز دور هم جمع شدیم تا قدردان هنرمند بزرگی باشیم که در این شهرستان آفرینش کرده است. هنرمند در حوزه خوشنویسی زنده و پویا است و آثارش نشان دهنده پویایی این هنرمندان هستند.

سیدایرج کاظمی جو فرماندار کهگیلویه نیز تکریم مفاخر رانشان ازتوسعه جامعه بیان کردوگفت: زنده یاد استاد انصاری باتربیت شاگردان زیادی همیشه دراذهان عموم به یادگار خواهد ماند.

وی خواهان برگزاری شب های هنر کهگیلویه و شب های شعر بلادشاپور با همکاری همه اعضای شورای اداری شد.

کاظمی جو، حاج هاشمی رییس انجمن خوشنویسی راکاردان وتوانمند دانست وگفت: باتلاش امثال حاج هاشمی چراغ هنر در شهرستان خاموش نمی شود.

وی باانتقاد از وضعیت ساختمان های هنری کهگیلویه گفت: طراحی ساختمان های جدید متناسب با فرهنگ وهنر خواهد بود.

وی درپایان دو تابلوی نفیس نمایشگاه راخریداری و به شهرداران قلعه رییسی و دیشموک اهدا نمود، همچنین برخی از مدیران اقدام به خرید آثار نمایشگاه نمودند.

در این نمایشگاه از خانواده زنده یاد امیرانصاری تجلیل شد..

در این نمایشگاه که به مدت یک هفته در مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد در کوی آزادگان برپاست 70 اثر از چهل هنرمند به نمایش گذاشته شد.