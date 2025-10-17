پخش زنده
آیتالله احمد شیخبهایی از ۲۴ مهرماه ۵۷ به یومالله تعبیر کرد و افزود: آن روز، روزی بود که دلها متوجه خدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،آیتالله احمد شیخبهایی، پنجشنبه شب(۲۴ مهر) در مراسم چهل و هفتمین سالگرد واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع در زمان طاغوت با اعلام اینکه اساس این روز دفاع از اسلام و مبارزه با طاغوت بود که مردم کرمان در چهلم شهدای ۱۷ شهریور تهران مراسم برگزار میکردند.
۲۴ مهر؛ تا همیشه تاریخ یومالله است
وی با بازخوانی حوادث آن روز و اشاره به این مطلب که حادثه بسیار بهتآور بود تا آنجا که به اعتراض حادثه مسجد جامع، سایر مساجد تعطیل شد و گفت: نقل کردند در آن شرایط آیه ۵۵ سوره نور در صفحه ۳۵۷ بسیار نویدبخش بود.
مسجد جامع کرمان روزگاری میدان جنگ با آمریکا شد
آیتالله شیخبهایی با بیان اینکه سالها از این حادثه گذشته و مردم ما زمانی در مسجد جامع کرمان و با دست خالی با آمریکا جنگیدند اما استقامت کرده و ایستادند و پیروز شدند؛ ادامه داد: روزی هم آمریکا، صدام را جلو انداخت و ما با کمترین امکانات در برابر قدرتهای شرق و غرب، ۸ سال جنگیدیم.
وی اظهار کرد: آنچه ملت را در برابر دشمن قدرتمند کرد؛ اسلام و مسجد و نماز و پاکی و تقوا و صبر و مقاومت بود و همه این عناوین برگرفته از قرآن است زیرا انقلاب ما قرآنی و اسلامی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری افزود: وقتی قرآن روی صبر و مقاومت و اطاعت از خدا و رسول تأکید میکند؛ مردم ما مطیع فرمان امام زمان عجلالله تعالی فرجه هستند.
حاجقاسم به امر ولایت، دولت داعش را برچید
وی با بیان اینکه پس از دفاع مقدس؛ جنگ از جبهه نظامی به جبهههای فرهنگی و سیاسی و نظامی و علمی کشیده شد؛ تصریح کرد: همراه با پیشرفت تکنولوژی در جهان دشمن از هر راهی، نفوذ را دنبال کرد اما حاج قاسم با نیروهای تحت امر به فرمان ولایت، جان خود را کف دست گذاشت و دولت داعش را برچید.
آیتالله شیخبهایی گفت: حالا میفهمیم حاج قاسم چه شخصیتی بود که دشمن در اجلاس شرمالشیخ میگوید کشتن سلیمانی موازنه قدرت را در جهان تغییر داد.
ولایت فقیه؛ پناهگاه امن در فتنهها
وی تصریح کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه همه برنامهریزیها را درست انجام داده بود اما باز هم محاسبه او از ملت ایران اشتباه بود و همه دیدند دشمن در حمله بین باحجاب و بیحجاب اصولگرا و اصلاح طلب و... فرقی نمیگذارد و اینجا بود که حتی آن سلبریتی هم پشت سر رهبری ایستاد و گفت اینجا پناه امن است.
آیتالله شیخبهایی تأکید رهبری روی ایران یکپارچه با توجه به درخواست ایشان از حاج محمود کریمی برای خواندن سرود ای ایران در شب عاشورا را مورد توجه قرار داد و آن را پیامی مبنی بر این مهم دانست که ایران تجزیه نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ما از مسجد جامع کرمان و از شهید باقدرت به اینجا رسیدیم که امروز ایران به طور صریح و با قدرت حضور در اجلاس شرمالشیخ را رد میکند.
وظیفه امروز همان وظیفه سال ۵۷ است
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری درباره وظیفه کنونی ملت گفت: همان وظیفهای که مردم در روز ۲۴ مهر سال ۵۷ در دفاع از قرآن و اسلام و اطاعت از ولی فقیه داشتند و پای اسلام و قرآن و احکام دین ایستادند؛ امروز هم همان وظیفه را داریم.
وی ادامه داد: باید برای افرادی که از ناحیه دشمن لطمه خوردند، دلسوزی کرد زیرا دشمن میخواهد نشان دهد جامعه به سمت ناهنجاریها میرود و این بدتر از ضربه چماق به دستان سال ۵۷ در حمله به مسجد جامع کرمان و بدتر از بمب شیمیایی و بدتر از موشکی است که به ماشین حاج قاسم زدند.
به داد جوانان برسیم
آیتالله شیخبهایی تصریح کرد: باید به داد جوانانمان برسیم؛ حجاب و مسجد، سنگر و قرآن، قلعه است اما دشمن میخواهد آن را به عنوان سلول زندان معرفی کند تا افراد احساس کنند باید از این سلول فرار کنند که آن وقت لقمه چرب و نرم دشمن میشوند.
وی با تاکید بر لزوم باید مراقبت در برابر فتنههای دشمن؛ یادآور شد: اکنون در اوج قدرت هستیم اما مسئولان باید اقتصاد و تولید را دریابند؛ صادرات تقویت شده و ارزش پول ملی بالا برود؛ گرانی افسارگسیخته مهار و مسکن و دانش و فرزندآوری تقویت شود و هرگز به انتظار خارجیها نمیتوان نشست.
آیتالله شیخبهایی اظهار کرد: دشمن ضربهای خورده که دیگر کمر راست نخواهد کرد و تنها امید او به اختلاف ما است پس متحد و منسجم باشیم.