فرماندار ویژه گفت: حمایت مالی از ورزش شهرستان باید متناسب با ظرفیتها و میزان علاقمندی عمومی به رشتهها باشد تا توسعه متوازن محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در جلسه بررسی مشکلات تیم فوتبال شاهوی مهاباد با تاکید بر توزیع عادلانه اعتبارات ورزشی، گفت: منابع شهرداری باید بر اساس ظرفیت هر رشته و میزان علاقمندی عمومی بین تیمها و هیئتهای ورزشی تقسیم شود.
محمدصادق امیرعشایری با اشاره به اهمیت تامین پایدار منابع مالی برای تیمهای ورزشی، اظهار کرد: حمایتهای مالی از ورزش باید مستمر، هدفمند و با برنامهریزی مشخص صورت گیرد تا مسیر پیشرفت و موفقیت ورزشکاران دچار وقفه نشود.
وی با بیان اینکه منابع مالی ورزش نباید محدود به یک نهاد یا سازمان خاص باشد، افزود: ماهیت مردمی و اجتماعی تیمهای ورزشی ایجاب میکند از تمامی ظرفیتهای موجود در شهرستان، از جمله سرمایهگذاران، بنگاههای اقتصادی و حتی افراد حقیقی برای حمایت از ورزش استفاده شود.
فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به محدودیت منابع، گفت: در شرایطی که همه هیئتهای ورزشی نیازمند حمایت هستند، اولویت تخصیص منابع با رشتههایی خواهد بود که دارای علاقمندان بیشتر و ظرفیت بالاتری برای رشد در سطح شهرستان هستند.
وی همچنین با اشاره به آمادگی تیم فوتبال شاهوی مهاباد برای حضور در مسابقات لیگ دسته چهارم کشور، تاکید کرد: فضای ورزشگاه باید در روزهای برگزاری مسابقات، نمادی از وحدت، همبستگی و نشاط اجتماعی باشد و از هرگونه بهرهبرداری سیاسی یا قومیتی از این فضا جلوگیری شود.
امیرعشایری در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت منابع مالی و حمایت از ورزش باید با نگاهی آیندهنگرانه و توسعهمحور انجام شود تا ورزش مهاباد ضمن رشد کمی، از نظر کیفی نیز ارتقاء یابد و زمینه شکوفایی استعدادهای جوان در محیطی سالم و حمایتشده فراهم شود.