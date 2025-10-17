به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ احمد خادم سیدالشهدا در مراسم گردهمایی وابستگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه با قدردانی از زحمات بازنشستگان در طول سالیانه متمادی خدمت افزود: بازنشستگان ذخیره‌ای پر خیر و برکت برای مجموعه سپاه هستند.

وی با اشاره به اینکه از خود گذشتگی و استقامت مسیر حق برای این مرز و بوم، سدّی محکم در برابر هرگونه تجاوز بود، ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) در وصف خوزستان فرموند که دِین خودش را به جهان اسلام ادا کرده است، در دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ای که مقابل رژیم منحوس صهیونی سپری نمودیم جمعی از فرزندان استان به شهادت رسیدند و این خون‌های پاک گواهی دیگر بر سخنان ارزشمند امامین انقلاب در خصوص نقش بی بدیل خوزستان برای دفاع از انقلاب اسلامی و خاک مقدس ایران است.

حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا با بیان مزایای بهره مندی از تجربیات وابستگان گفت: بنا بر دستورات و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی سپاه پیش رونده و پیش برنده در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، محرومیت زدایی و اقتصادیست و خرسندیم نقش وابستگان در تداوم مسیر نورانی شهدا و سپاه برجسته است.

وی افزود: قرارگاه منطقه‌ای کربلا همواره از تجارب ارزشمند وابستگان جهت اجرای مأموریت‌های نیروی زمینی سپاه استفاده میکند.

سرهنگ پاسدار احمد بهمن زاده مدیر کانون وابستگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا بیان داشت: وابستگان سپاه ولی نعمتان ما هستند و خداوند متعال را بخاطر خدمت به وابستگان سپاسگزاریم.

وی افزود: بحمدالله با حمایت فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، هدیه ازدواج به ۳۸ نفر از فرزندان اعضای وابسته به مبلغ ۵ میلیون تومان برای هرنفر تقدیم شد.