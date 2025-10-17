به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مسابقات با حضور ۴ تیم برتر از خانه بسکتبال کردکوی ، خانه بسکتبال پایش پارت شاهرود ، خانه بسکتبال رادین مشهد و خانه بسکتبال بیرجند در سالن غدیر بیرجند برگزار شد.

در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان خانه بسکتبال کردکوی به مصاف خانه بسکتبال بیرجند رفت و ۸۲_۸۷ خانه بسکتبال بیرجند را شکست داد و پیروز شد.

در این دیدار تیم خانه بسکتبال کردکوی با چهار پیروزی و دو شکست به مرحله بعدی صعود کرد و صدرنشین این مرحله از مسابقات شد.