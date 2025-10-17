پخش زنده
دوره آموزشی صنایعدستی با محوریت تبلیغات، بازاریابی و فروش ویژه هنرمندان و تولیدکنندگان شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهریز گفت: دوره آموزشی صنایعدستی با محوریت تبلیغات، بازاریابی و فروش ویژه هنرمندان و تولیدکنندگان شهرستان مهریز برگزار شد.
قانعی افزود: در این دوره آموزشی، مباحثی از جمله برندسازی، ارتباط مؤثر با مشتری، بازاریابی مجازی، بستهبندی مناسب محصولات، شناخت بازارهای داخلی و خارجی و همچنین بهینهسازی فروش و ارتقای کیفیت عرضه مطرح و بررسی شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان مهریز در تولید صنایعدستی متنوع نظیر سفال، معرق، چرم و منبت اظهار داشت: برگزاری چنین دورههایی میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی هنرمندان ایفا کند.
قانعی هدف از برگزاری این دوره را، توانمندسازی هنرمندان در مهارتهای نوین بازاریابی و افزایش فروش محصولات صنایعدستی عنوان کرد.
قانعی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزشها و حمایت از هنرمندان، شاهد توسعه هرچه بیشتر صنایعدستی مهریز و حضور پررنگتر تولیدات این شهرستان در بازارهای ملی و بینالمللی باشیم.