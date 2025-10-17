پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۲۵ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز جمعه بیست و پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و چهارم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و هفدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز :
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠۱ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۴١: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵٩ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا نیز ساعت ۵:٠٠ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٠ دقیقه طلوع میکند.
ذکر روز جمعه:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام زمان (عج) میفرماید:
أنَا الَّذی أملأُها عَدلاً کما مُلِئَت جَورا.
منم که زمین را از عدالت لبریز میکنم، چنان که از ستم آکنده است.
بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ٢