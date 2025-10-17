پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: در راستای ارتقای توان عملیاتی و آمادگی کامل برای خدماترسانی در فصل زمستان، تعدادی ماشینآلات سنگین به مجموعه راهداری استان افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حامد معروف افزود: در این مرحله ۲ دستگاه لودر، ۵ دستگاه بیل برفروب کامیونی و یک دستگاه نمکپاش مکانیزه خریداری و برای استفاده در شهرستانهای مختلف استان تخصیص داده شده است.
معروف تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، یک دستگاه لودر به شهرستان اسفراین و یک دستگاه دیگر به شهرستان جاجرم اختصاص یافته و همچنین نمکپاش مکانیزه و یک دستگاه بیل برفروب کامیونی نیز به شهرستان جاجرم تحویل خواهد شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی اضافه کرد: سایر دستگاههای برفروب کامیونی نیز در شهرستانهای شیروان، اسفراین، مانه، سملقان و بجنورد مستقر میشوند تا عملیات برفروبی و بازگشایی جادههای مواصلاتی در شرایط بحرانی و بارشهای سنگین زمستانی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
معروف خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، افزایش سطح آمادگی اکیپهای راهداری، کاهش زمان انسداد محورهای برفی و ارتقای ایمنی تردد جادهای در فصول سرد سال است.