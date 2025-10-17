پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از اجرای ۲۲۰ طرح ورزشی فعال با میانگین پیشرفت ۶۵ درصد خبر داد و اعلام کرد که ۵۹ طرح در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مجمع انتخاباتی هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان آذربایجان غربی با حضور سید عباس هاشمی منش، رئیس فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی کشور، سجاد بیرامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع و روسای هیئتهای شهرستانی در سالن جلسات ادارهکل برگزار شد.
در این مراسم، پس از ارائه گزارش عملکرد و بحث و تبادل نظر اعضا، انتخابات هیئت کونگفو و هنرهای رزمی برگزار و کریم علینژاد با کسب ۲۴ رای از مجموع ۳۳ رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت برای مدت چهار سال انتخاب شد.
سجاد بیرامی در این جلسه بر حمایت حداکثری ادارهکل ورزش و جوانان از هیئتها تأکید کرد و افزود که در روند انتخابات دخالتی نداشته و تلاش شده فضایی سالم و مثبت فراهم شود.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به رشد چشمگیر ورزش استان گفت: تراز ورزش استان بسیار بالا است و با توجه به حضور پرچمداران المپیک و مدالآوران این استان، دستیابی به قلههای موفقیت دور از دسترس نیست.
وی همچنین به اجرای ۲۲۰ طرح ورزشی فعال با پیشرفت میانگین ۶۵ درصد اشاره کرد و اعلام کرد که ۵۹ طرح در سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.