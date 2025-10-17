مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: یکصد و سی‌امین جلسه حراج شمش طلا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متقاضیان خرید شمش طلا در این مرکز می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ مهرماه، در یکصد و سی‌امین حراج این مرکز شرکت کنند.

وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.

معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

‌با معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ مهرماه (آخرین جلسه حراجی)، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای سال جاری به ۲۴۹۵ کیلوگرم رسید.

‌از ابتدای سال جاری تا کنون، ۳۲ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۴۹۵ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.