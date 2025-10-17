پخش زنده
عملیات اجرایی نهضت آسفالت معابر شهری صالح آباد با همکاری تمامی واحدهای فنی و اجرایی شهرداری با مساحتی حدود ۲۲ هزار متر مربع آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست شهرداری صالحآباد گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و اجرای فعالیتهای عمرانی منطقه با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات برای تامین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان طرح روکش آسفالت معابر اصلی شهری در حال اجرا است.
حسن سلجوقی افزود: این طرح آسفالت با هزینه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان، شامل هزینههای مربوط به قیر، پخت آسفالت و مصالح، دستمزد پیمانکاران و حمل ماشینآلات است که با همکاری و مشارکت تمامی قسمتهای مختلف شهرداری از جمله واحدهای عمرانی، موتوری و فنی توسط پیمانکار در حال پیشرفت است.
وی به ادامه داد: کلیه مراحل پخت و تولید آسفالت در حال حاضر در مجموعه تولیدشن، ماسه و آسفالت شهرداری در حال انجام است که حمل این آسفالتها نیز با کامیونهای شهرداری و راهداری صورت میگیرد.
سلجوقی در پایان با بیان اینکه این نهضت آسفالت با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: یک قرارداد داخلی دیگر نیز برای تکمیل و تسریع در این طرح ها منعقد خواهد شد.