ریزش بخشی از سقف معدن پروده طبس منجر به فوت یکی از کارگران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صبح امروز ساعت ۶:۱۰، حادثهای در کارگاه استخراج متعلق به پیمانکاری گلشن صنعت فلات از پیمانکاران شرکت زغالسنگ پروده طبس رخ داد.
بر اساس گزارش اولیه، در هنگام جابجایی نوار نقاله زنجیری در کارگاه، بخشی از سقف محل کار دچار ریزش شد که منجر به آسیبدیدگی و فوت یکی از کارگران به نام علی حسینزاده از اهالی انابد شد.
فرماندار طبس گفت: پس از وقوع حادثه، بلافاصله تیمهای امدادی و ایمنی در محل حاضر و عملیات انتقال و امدادرسانی به فرد مصدوم انجام شد.
اشرفیان افزود: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان ایمنی و اداره کار است و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
فرماندار طبس همچنین بر ضرورت رعایت کامل مقررات ایمنی در محیطهای معدنی و نظارت مستمر بر عملیات پیمانکاران تأکید کرد.