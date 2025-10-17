

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر کاراته در بخش دختران، رده سنی نوجوانان بعدازظهر دیروز (پنجشنبه ۲۴ مهرماه) به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و در سالن شهید فهمیده برگزار شد و در پایان تیم کرمان موفق شد با کسب یک مدال طلا و ۲ نقره به عنوان قهرمانی دست یابد.

این مسابقات در سه وزن ۴۷-، ۵۷+ و ۵۷+ کیلوگرم کومیته و بخش نمایشی کاتا با شرکت بیش از ۲۱۰ ورزشکار در قالب ۳۰ تیم ازسراسر کشور برگزار شد.

تیم‌های تهران و فارس هر کدام با یک مدال طلا و یک برنز مشترکا بر سکوی دوم قرار گرفتند و قزوین نیز با یک مدال طلا سوم شد.

تیم اصفهان با یک مدال نقره و یک برنز در جایگاه چهارم و سمنان هم با یک مدال نقره در رده پنجم ایستادند.

تیم‌های کرمانشاه، زنجان، منطقه آزاد قشم، لرستان و منطقه آزاد چابهار هر کدام با یک مدال برنز مشترکا رتبه ششم این مسابقات را از آن خود کردند.

گفتنی است، مهدیه السادات موسوی، معاونت دفتر سیاست گذاری معاونت توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان به عنوان ناظر در هفتمین دوره المپیاد کاراته دختران حضور داشت.

نتایج کسب شده نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها به ترتیب زیر است:

در کاتای انفرادی:

۱. دینا صفری از تهران

۲. یسنا طالبی زاده از کرمان

۳. ملودی عزیزی از منطقه آزاد قشم

۳. دیانا هوشنگی از اصفهان

در وزن ۴۷- کیلوگرم:

۱. آوا فرمانی از فارس

۲. زهرا محمدی از کرمان

۳. هستی اسدی از کرمانشاه

۳. بهار قاسمی از زنجان

در وزن ۵۷- کیلوگرم:

۱. ستایش قانعی فرد از کرمان

۲. ترنم کمانی از اصفهان

۳. سارینا چراغی از لرستان

۳. باران شادفر از منطقه آزاد چاب‌ها

در وزن ۵۷+ کیلوگرم:

۱. ستایش افشار اسبکی از قزوین

۲. ساغر جندقی از سمنان

۳. سارا شریفی از فارس

۳. دینا کریمی از تهران

المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر دختران از ۲۲ مهر ماه در ۲۶ رشته و در استان‌های مختلف کشور آغاز شده و ۲۸ همین ماه به کار خود خاتمه می‌دهد.

رقابت‌های کاراته المپیاد استعداد‌های برتر پسران نیز در روز‌های ۲۹ مهر ماه تا یکم آبان ماه جاری با میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.