به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران به دعوت اتحادیه جهانی شهر‌ها و دولت‌های محلی (UCLG) و به عنوان نایب‌رئیس بخش غرب آسیا این اتحادیه برای حضور در این نشست به چین سفر کرده است، این نشست با موضوع حاکمیت فرهنگی و گفت‌و‌گو درباره فرصت‌ها و چالش‌های مدیریت شهری فرهنگی برگزار می شود.

شهردار تهران همچنین در حاشیه این نشست از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاورد‌های شهری چین بازدید کرد، این برنامه در ادامه سفر شهردار تهران به شهر شی‌آن، سومین شهر بزرگ چین صورت گرفت.

گفتنی است؛ مجمع جهانی اتحادیه شهر‌ها و دولت‌های محلی در شهر شی‌آن چین با حضور هیأت‌های عالی‌رتبه‌ای از شهرداران پایتخت‌های کشور‌های مختلف از نقاط مختلف جهان درحال برگزاری است.