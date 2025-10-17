پخش زنده
اجلاس اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی و دهمین اجلاس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل با حضور شهردار تهران در استان گانسو در شمال غربی چین آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی (UCLG) و به عنوان نایبرئیس بخش غرب آسیا این اتحادیه برای حضور در این نشست به چین سفر کرده است، این نشست با موضوع حاکمیت فرهنگی و گفتوگو درباره فرصتها و چالشهای مدیریت شهری فرهنگی برگزار می شود.
شهردار تهران همچنین در حاشیه این نشست از نمایشگاه فناوریها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد، این برنامه در ادامه سفر شهردار تهران به شهر شیآن، سومین شهر بزرگ چین صورت گرفت.
گفتنی است؛ مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولتهای محلی در شهر شیآن چین با حضور هیأتهای عالیرتبهای از شهرداران پایتختهای کشورهای مختلف از نقاط مختلف جهان درحال برگزاری است.