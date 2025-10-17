به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج در این مراسم گفت: یادواره شهیدان باعث می شود اهداف مقدس ملت بزرگ ایران در برابر هجمه های دشمنان تحریف و فراموش نشود.

سردار معروفی افزود: همه مردم ایران مدیون شهدا و مرکز ثقل وحدت ملت ایران شهیدان هستند و نگاه ما به شهید نه نگاه قومی و مذهبی بلکه نگاه انسانیت است.

وی گفت: شهیدان عزیز ما قهرمانان واقعی ملت ایران و متعلق به همه ملت مان خواهند بود، چرا که تمام هستی شأن را برای بقای اسلام و دین خدا فدا کردند .

سردار معروفی گفت : امروز ملت بزرگ ایران ملت هوشمندی است و انقلاب اسلامی ایران ثمره وحدت مقدس همه مذاهب و اقوام و گرایش های سیاسی است.

سرتیپ پاسدار معروفی ؛ ایمان واقعی، باور داشتن به وعده های الهی،توکل و توسل واقعی به خدا ،هوشمندی ملت ایران ،نیروهای مسلح و مطیع ولایت بودن نیروهای بسیج مردمی را از جمله عواملی دانست که ملت ایران را در دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر همه نقشه های شقی ترین دشمنان اسلام به پیروزی رساند.

او یاد آور شد که سپاه و بسیج که از مردم ، با مردم و برای مردم است در طول ۴۷ سال ثابت کرده در خدمات دهی سخت افزاری و نرم افزاری به مردم نه قومی عمل کرده و نه سیاسی، و نشان داده فدای ملت ایران و ولایت است ولاغیر.

در این مراسم معنوی که روحانیت، خانواده‌های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، ائمه جمعه شهرستان‌های مینودشت و گالیکش ، آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ، سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی ، مدیرکل کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرماندار مینودشت، و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند برنامه های فرهنگی و نمایشی اجرا شد.