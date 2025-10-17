به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس ستاد دیه استان گفت: ۱۱۹ نفر زندانی جرایم غیرعمد مالی با بدهی ۴ هزار و ۷۴در این استان چشم انتظار کمک خیرین هستند.

مجید صیادی افزود: تلاش می‌شود با کمک خیرین، اعسار، گذشت شاکیان، آورده افراد، وام و تسهیلات بلاعوض زمینه آزادی آنان فراهم شود.

وی گفت: از اول سال تاکنون ۶۱ نفر زندانی جرایم غیرعمد شامل سه زن و ۵۸ مرد با کمک ستاد دیه چهارمحال و بختیاری و خیران آزاد شده‌اند.

رئیس ستاد دیه استان گفت: کل بدهی این افراد سه‌هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال بود که با برگزاری جلسه‌های مشاوره و مددکاری به مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال از شاکیان رضایت گرفته و از مبلغ بدهی آنها کاسته شد.

صیادی گفت: افزون براین بخشی از بدهی آنها نیز در قالب اعصار کسر شده است.

وی یادآور شد: همچنین برای اینکه شرایط آزادی این شمار زندانی جرائم عمد مالی در استان فراهم شود در کنار آورده آنها، ۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام و ۶۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال نیز کمک بلاعوض پرداخت شده است.

صیادی افزود: افزون بر این ۷۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد مالی استان نیز از اول سال تاکنون با انجام اقدامات مشاوره‌ای پیگیری پرونده آنها در مراجع قضایی شرایط آزادی آنها فراهم شده است.