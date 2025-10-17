خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حشمت عزیزان» رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: با آغاز برداشت خرمای پیارم در شهرستان مهران، کارشناسان باغبانی از باغات بخش صالح‌آباد، وضعیت رشد، باردهی و شرایط تولید خرما، به‌ویژه رقم اقتصادی پیارم، را مورد ارزیابی قرار دادند. به گزارش؛ «حشمت عزیزان» رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: با آغاز برداشت خرمای پیارم در شهرستان مهران، کارشناسان باغبانی از باغات بخش صالح‌آباد، وضعیت رشد، باردهی و شرایط تولید خرما، به‌ویژه رقم اقتصادی پیارم، را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی بیان کرد: بر اساس نتایج این بررسی، میانگین برداشت خرمای پیارم در باغات صالح‌آباد حدود ۶۰ کیلوگرم به ازای هر درخت برآورد شده است.

وی تصریح کرد: این میزان تولید، با توجه به کیفیت و بازارپسندی خرمای مهران، می‌تواند تا حدود ۱۸ میلیون تومان برای هر درخت درآمدزایی به همراه داشته باشد، رقمی که جایگاه اقتصادی این محصول را در استان ایلام بیش از پیش تقویت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اضافه کرد: شهرستان مهران از مناطق مستعد در زمینه تولید خرماست و توسعه کشت ارقام مقاوم مانند پیارم، شاهانی و کبکاب در دستور کار قرار دارد.

وی یادآورشد: در کنار بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت تغذیه، هدف اصلی برنامه‌های جهاد کشاورزی ارتقا بهره‌وری، مقابله با خشکسالی و حفظ کیفیت محصولات صادراتی است.

گفتنی است شهرستان مهران دارای ۱۳۰ هکتار باغ خرما و در مجموع ۳۴۲ هکتار باغات میوه است که سالانه حدود ۶۲۰ تن محصول از آنها برداشت می‌شود.