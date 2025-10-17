دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا امروز در هایفونگ ویتنام پیگیری شد و همانند روز اول نمایندگان کشورمان موفق شدند در ۳ بخش به فینال برسند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان امروز از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور و مالزی رفت و با قرار گرفتن در جایگاه نخست به فینال رسید.

زینب نوروزی ملی‌پوش کشورمان در تک نفره سبک وزن بانوان و در تعیین لاین موفق شد به فینال مسابقات راه پیدا کند.

تیم ۴ نفره سنگین وزن بانوان متشکل از مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی از ساعت ۶:۴۰ به مصاف حریفانی از فیلیپین، ویتنام، اندونزی، هنگ‌کنگ و تایلند رفتند و موفق صعود به فینال شدند.

محمدحسین حقی و مسعود محمدی ملی‌پوشان کشورمان امروز پس از راهیابی به نیمه نهایی دو نفره سنگین وزن آقایان در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان رفتند و به فینال B این مسابقات رسیدند.

کادر فنی مردان:

سرمربی: افشین فرزام

مدیرفنی: روژکو وسولود

کادر فنی بانوان:

سرمربی: بهناز مرادخانی

مدیرفنی: آناستازیا

مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارد.