پخش زنده
امروز: -
سردار سلیمانی: ملت ایران با اتحاد خود، نقشههای دشمن را نقش برآب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان بسیج مستضعفین، در کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای منطقه سه اصفهان شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع اصفهان گفت:مسیر مقاومت و پایمردی شهدای والامقام الهامبخش ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان است و ادامهدهنده راه آنان وظیفه همه ماست.
غلامرضا سلیمانی با یادآوری تاریخچه مقاومت مردم اصفهان افزود: مسجد جامع اصفهان از بیش از هزار سال پیش تاکنون شاهد فداکاری و دفاع جانانه مردم در برابر دشمنان اسلام و ایران بوده و امروز نیز در این مکان مقدس گرد هم آمدهایم تا از شهدای انقلاب و دفاع مقدس تجلیل کنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در جهان گفت: ملت ایران با ایثار و فداکاری خود، الگوی مقاومت را به جهان نشان داد و باعث شد ملتهای مظلوم دیگر علیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به پا خیزند؛ انتفاضه فلسطین، عملیات طوفان الاقصی و ایستادگی مردم غزه نمونهای از اثرات خون شهدای ما و مقاومت ملت ایران است.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی بیش از بیست و یک نقطه راهبردی دشمن را هدف قرار داد و ضربات نظامی، اقتصادی و سیاسی شدیدی بر آنان وارد شد؛ دشمنان تصور میکردند با فشار داخلی میتوانند ایران را تضعیف کنند، اما ملت ایران با اتحاد و تبعیت از رهبری حکیم و فرزانه، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد.
سلیمانی دشمنان امروز را با چنگیزخان مغول مقایسه کرد و گفت: این رژیم خونریز، خبیثتر و وحشیتر از هر دشمنی در طول تاریخ بوده است، اما ملت ایران در مواجهه با آنان ایستادگی و قدرت بینظیری نشان داد.
وی افزود: قدرت سخت دشمن نتوانست مقاومت ملت ایران را در هم بشکند، اما قدرت نرم انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت، الهامبخش آزادیخواهان جهان شد و اکنون جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی قوی و تأثیرگذار در جهان دستیافته است.
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: شهدای ما با خون خود مسیر مقاومت را هموار کردند و موجب الهامبخشی ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان شدند.
وی با اشاره به تحولات اخیر فلسطین و عملیات طوفان الاقصی افزود: مردم مظلوم غزه در شرایط محاصره کامل با ایستادگی خود شعار هیهات من الذله را سر دادند، این مقاومت الهامبخش آزادیخواهان جهان و نمونهای از قدرت نرم ملت ایران است.