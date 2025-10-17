مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی، صنوف حمل‌ونقلی را سربازان اقتصادی کشور نامید و از فعالیت بی‌وقفه ۴۰ هزار نفر در این بخش که چرخه تجارت استان را زنده نگه داشته‌اند، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در جلسه بررسی مشکلات صنوف حمل‌ونقلی کالا، از تلاش‌های صادقانه رانندگان و فعالان این حوزه در مقابله با چالش‌های مختلف قدردانی کرد.

ارسلان شکری با اشاره به نقش کلیدی صنوف حمل‌ونقلی در جریان جنگ ۱۲ روزه، حادثه بندر شهید رجایی و خدمات‌رسانی ایام اربعین، از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمود. وی تاکید کرد که مرز تمرچین به مسیر وحدت تبدیل شده و امسال با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حمل‌ونقل، تردد زائران اربعین بدون وقفه و با مدیریت مطلوب انجام شده است.

شکری همچنین خاطرنشان کرد که جابه‌جایی محل پارک خودرو‌ها از ۲۵ کیلومتری بغداد به ۳.۵ کیلومتری کربلا موجب تسهیل خدمات‌رسانی و کوتاه‌تر شدن مسیر حرکت زائران شده و رضایت عمومی را به دنبال داشته است.

وی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌ غربی در بهبود روند خدمات‌رسانی قدردانی کرد و گفت که پایش میدانی مسیر‌ها توسط استاندار، نقش مهمی در رفع مشکلات و تسریع هماهنگی‌ها داشته است.

مدیرکل راهداری با اشاره به همکاری موثر با اقلیم کردستان عراق، از ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل زائران در این منطقه خبر داد و این اقدام را برگ زرینی در کارنامه اداره کل راهداری استان عنوان کرد.

شکری در پایان با تاکید بر جایگاه حیاتی حمل‌ونقل در اقتصاد کشور گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در بخش حمل‌ونقلی استان فعال هستند که نقش مهمی در حفظ چرخه تجارت و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. وی صنوف حمل‌ونقلی را سربازان اقتصادی کشور در شرایط کنونی دانست و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایدار تأکید کرد.