به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مرضیه جعفری در مراسم برترین‌های سال آسیا به میزبانی شهر ریاض عربستان، به عنوان برنده جایزه برترین سرمربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد.

خانم جعفری به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان کشورمان چندی پیش در رقابتهای مقدماتی و انتخابی جام ملتهای آسیا، به میزبانی اردن، توانست با پشت سر گذاشتن رقبای سرسختی همچون لبنان و اردن، جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا را کسب کند.

جعفری با توجه به داشتن ۱۱ قهرمانی و ۲ نایب‌قهرمانی در لیگ برتر فوتبال زنان ایران، به عنوان پرافتخارترین سرمربی فوتبال در ایران نام برده می‌شود.