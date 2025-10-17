به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سارگل آزادی از استان فارس، نازنین رئیسی از چهارمحال و بختیاری، نیکی کوراوند از خوزستان به عنوان نفرات اول تا سوم و مهدیه صالحی از اصفهان و آوا منصوری از فارس به عنوان شایستگان تقدیر در بخش شاهنامه‌خوانی معرفی شدند.

در بخش نقالی نیز اطهر دهقان از کهگیلویه و بویراحمد، کیانا درزی‌فرد از فارس، پارمیس نوروزی از خوزستان به عنوان نفرات اول تا سوم و آرین کاظمی از خوزستان و نازنین زهرا رحیمی از چهارمحال و بختیاری به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

در بخش قصه‌گویی از داستان‌های شاهنامه نیز فاطمه رمضانی از کهگیلویه و بویراحمد، نیوشا فرهادیان از چهارمحال و بختیاری، فاطمه سپهر از کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نفرات اول تا سوم و ستایش محمودی از خوزستان، مهسا صادقی و سمانه اسلامی از چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان در زمینه نقالی و شاهنامه‌خوانی برگزار شد و فرصتی بی‌نظیر برای تقویت علاقه به فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی و ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی، نقالی، قصه‌گویی، شناسایی استعداد‌های نو و احیای سنت‌های روایت شفاهی برگزار شد.

روح الله واحد در آیین اختتامیه این جشنواره افزود: در این رخداد فرهنگی ۱۶ کودک و نوجوان از استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در مرحله پایانی حضور داشتند و در نهایت ۹ نفر موفق به کسب عناوین برتر شدند.

به گفته وی، در این مرحله از مسابقه که در بخش‌های نقالی، قصه‌گویی از شاهنامه و شاهنامه خوانی با موضوعات روایت ایران قهرمان، شجاعت، دوستی و هم بستگی، ایثار و از خود گذشتگی، میهن دوستی، راستی و درستی و عدالت، صلح، احترام به بزرگتر هاو خانواده برگزار شد از ۹ راوی برتر این مسابقات تجلیل شد.

وی گفت: این جشنواره در گروه‌های سنی کودک ۹ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد.

واحد گفت: این رویداد فرصتی برای انتقال میراث فرهنگی و آشنایی نسل جوان با گنجینه غنی قصه‌ها و روایت‌های ایرانی است و می‌کوشد تا هنر قصه‌گویی را به عنوان پل ارتباطی بین گذشته و آینده فرهنگی کشور تقویت کند.