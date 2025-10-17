پخش زنده
با آغاز طرح «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲» برای واترپلو، استعدادهای نوجوان کشور زیر نظر فدراسیون و دایان میلاکوویچ مدیر فنی تیمهای ملی، فرصت پیدا میکنند تا آموزش دیده و پرورش یابند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طرح «پیش به سوی المپیک ۲۰۳۲» برای رشته واترپلو از روز شنبه ۲۶ مهرماه همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش آغاز میشود. این طرح که زیر نظر دایان میلاکوویچ، مدیر فنی تیمهای ملی واترپلو، و با برنامهریزی کمیته فنی واترپلو اجرا میشود، با هدف استعدادیابی و پرورش نخبگان برای تربیت نسل جدید واترپلوئیستها جهت حضور در المپیک ۲۰۳۲ برگزار میشود.
در مرحله اول، فدراسیون لیستی از بازیکنانی که در ردههای سنی زیر ۱۵ سال که تجربه حضور در رقابتهای لیگ را دارند از تیمهای مختلف تهیه شده که به پیشنهاد مربیان استانها و کمیته فنی فدراسیون انتخاب میشوند و سپس فرآیند آموزش، استعدادیابی و نخبهپروری آغاز میشود. همزمان، مربیان برتر هر استان نیز تحت دورههای آموزشی مختلف زیر نظر میلانویچ قرار میگیرند تا روشها و تاکتیکها یکسانسازی شود.
مرحله اول این طرح در چهار گروه در شهرهای تهران، اصفهان، قزوین و یزد با حضور هر گروه شامل ۳۰ واترپلوئیست برگزار خواهد شد.
برگزیدگان استانهای تهران و خراسان رضوی از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در کمپ تمرینی آکادمی فدراسیون ورزشهای آبی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی به میزبانی هیات ورزشهای آبی استان تهران حضور خواهند داشت.
در مرحله دوم، برگزیدگان استانهای قزوین، همدان، آذربایجان شرقی، البرز، مرکزی، گیلان، زنجان و کردستان از ۲۹ مهر تا ۲ آبان در کمپ قزوین تمرین میکنند.
کمپ سوم در اصفهان با حضور بازیکنان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری از ۶ تا ۹ آبان برگزار خواهد شد.
در نهایت، کمپ چهارم به میزبانی استان فارس و با حضور برگزیدگان استانهای فارس، یزد، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از ۱۳ تا ۱۶ آبان برگزار میشود.