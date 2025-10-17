نگاهی به انرژی خورشیدی و آینده پاک ایران در برنامه «پل طبیعت» ، بازخوانی فردوسی و پهلوانی‌های شاهنامه در «کیمیای کلمات» و نمایش «بوی آتش بوی عشق»؛ روایتی از مقاومت از رادیو فرهنگ تقدیم مخاطبان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه محیط زیستی «پل طبیعت» این هفته جمعه ۲۵ مهر با بررسی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی و جایگزینی آن با منابع فسیلی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش آلودگی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دارد.

در این قسمت از برنامه، سجاد محمدیان به عنوان کارشناس مجری برنامه میزبان مهندس رسول قسمت، کارشناس حوزه برق و انرژی است تا درباره ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در ایران، راهکار‌های گسترش فناوری‌های پاک، و چالش‌های کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی گفت‌و‌گو کند.

بخش معرفی کتاب نیز با اجرای امین خرمی به معرفی اثر «انرژی هسته‌ای؛ آنچه باید درباره حق مسلم خود بدانیم» به قلم دکتر داریوش داداش‌زاده اختصاص دارد؛ اثری تحلیلی که به زبان ساده، بنیان علمی و حقوقی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای مخاطبان عمومی تبیین می‌کند.

«پل طبیعت» هر جمعه ساعت ۱۱ صبح با محوریت محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر و تهیه کنندگی فریده گودرزی و گویندگی فریناز ثریا از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه ادبی«کیمیای کلمات»

برنامه ادبی «کیمیای کلمات» این هفته، جمعه ۲۵ مهر با معرفی و بررسی کتاب «شاهنامه، نامورنامه شهریار» تألیف دکتر سجاد آیدن‌لو از رادیو فرهنگ پخش می‌شود؛ اثری که دربردارنده گزیده‌ای از دیباچه شاهنامه و داستان‌های «هفت‌خان رستم»، «رستم و سهراب» و «سیاوش» در قالب ۱۷۷۳ بیت است.

در این قسمت از برنامه ، دکتر بهرام پروین گنابادی به عنوان کارشناس ، ضمن معرفی و بررسی کتاب شاهنامه، نامورنامه شهریار، برگزیده دیباچه، داستان هفت خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش، مقدمه، انتخاب و توضیحات تالیف دکتر سجاد آیدن لودرباره ساختار آموزشی و ارزش ادبی این گزیده سخن می‌گوید و به نقش آن در فهم بهتر لایه‌های زبانی و اندیشگی شاهنامه می‌پردازد.

در مقدمه این کتاب، نگارنده به طرح و تحلیل پانزده مبحث بنیادین در حوزه فردوسی‌پژوهی و شاهنامه‌شناسی می‌پردازد؛ از مفهوم «نام و ننگ» و جایگاه قهرمان در اندیشه فردوسی تا نگرش آیینی و اسطوره‌ای در روایت‌های حماسی ایران باستان مطرح می‌شود.

بخش توضیحات کتاب نیز شامل شرح لغات، تفسیر ترکیبات و تعبیر‌های دشوار، توضیح نکات متن‌شناختی و اشاره به منابع معتبر پژوهشی روز درباره شخصیت‌های اسطوره‌ای و پهلوانی شاهنامه است.

«کیمیای کلمات» هر هفته با هدف معرفی و بررسی متون کهن ادب فارسی و تازه‌ترین پژوهش‌های حوزه زبان و ادبیات کلاسیک، جمعه‌ها ساعت ۱۳:۳۰ با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «نمایش فرهنگ»

‎نمایش «بوی آتش بوی عشق» که به حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه صور و شهادت جمعی از فلسطینیان می‌پردازد؛ جمعه ۲۵ مهر از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این نمایش روایتی انسانی از رنج ، ایمان و استقامت مردمی است که در میان آتش ، بوی عشق‎ را ‎ جست‌و‌جو می‌کنند و حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه صور و شهادت جمعی از فلسطینیان را بازگو می‌کند. ‎

‎ «بوی آتش بوی عشق» با بازی هنرمندان شاخص رامین پورایمان، ناهید مسلمی، مونا صفی، احمد ایرانیخواه و رویا فلاحی و با کارگردانی مینو جبارزاده جمعه ۲۵ مهر، ساعت ۲۳ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.