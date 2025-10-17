با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مهر، روند کاهش تدریجی دمای هوا در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی وضعیت هوا گفت: به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو تا حداقل اواسط هفته آینده وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می‌شود.

بررسی‌ها حاکی از کاهش تدریجی دمای هوا طی روز‌های آتی است و روند فصلی خود را دنبال خواهد کرد.

همچنین با توجه به خروجی فعلی طی حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.