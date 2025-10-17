به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه دارویی سپهران کاشت فرداد آریایی در شهرستان بابلسر، از نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان دارو‌های دامی در تأمین بیش از ۹۷ درصد از نیاز‌های داخلی کشور خبر داد.

علیرضا رفیعی پور امروز در حاشیه این مراسم اشاره به افتتاح این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان، اظهار داشت: این شرکت سال‌هاست در زمینه تولید بخشی از دارو‌های دامپزشکی فعال است و طرح امروز، در راستای توسعه، افزایش خطوط تولید و ارتقای ظرفیت تولید در حوزه‌های دارو‌های پودری و محلول است.

وی این رویداد را افتخاری برای کشور خواند و افزود: این دستاورد‌های تولیدی، مرهون تلاش سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با برشمردن نتایج این خوداتکایی در حوزه دارو و نهاده‌های دامپزشکی، تصریح کرد: تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی شیر در کشور، که منجر به صادرات محصولات لبنی شده، به کمک همین نهاده‌های بهداشتی و دارویی امکان‌پذیر شده است.

رفیعی پور در ادامه به جایگاه بین‌المللی ایران در سایر حوزه‌های تولیدات دامی اشاره کرد و گفت: در حوزه آبزیان دارای رتبه هفتم در جهان هستیم. همچنین در تولید تخم‌مرغ رتبه نهم جهانی و در تولید مرغ رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: همه این موفقیت‌ها در تولید گوشت مرغ، تخم‌مرغ، عسل و آبزیان، به لطف کمک‌های بهداشتی، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و مکمل‌هایی است که توسط سرمایه‌گذاران و کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود.