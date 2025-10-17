به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی افزود: توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری در واحد‌های تولیدی، تأمین زیرساخت‌های انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در سال جاری است و با همکاری دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مالی، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه دور از دسترس نخواهد بود.

وی ادامه داد: ارزشمندترین دارایی اقتصادی کشور تولید است و دولت چهاردهم رشد تولید را به عنوان گفتمان اصلی فعالیت‌های خود دنبال می‌کند.