پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: معادن فلزی جدید در استان کشف شده است که این طرح میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد استان ایجاد کرده و باعث رونق اشتغال و توسعه پایدار در مناطق مختلف قم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی افزود: توسعه صادرات، ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی، تأمین زیرساختهای انرژی و حمایت از سرمایهگذاران، از مهمترین اولویتهای سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در سال جاری است و با همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی، دستیابی به اهداف پیشبینیشده در این حوزه دور از دسترس نخواهد بود.
وی ادامه داد: ارزشمندترین دارایی اقتصادی کشور تولید است و دولت چهاردهم رشد تولید را به عنوان گفتمان اصلی فعالیتهای خود دنبال میکند.